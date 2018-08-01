VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

नामVEX

रैंकNo.1826

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि733 642 279

अधिकतम आपूर्ति1 008 772 305

कुल आपूर्ति1 008 772 305

सर्कुलेशन रेट0.7272%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.0471216,2018-08-01

सबसे कम कीमत0.000121875736,2025-08-02

पब्लिक ब्लॉकचेनVEX

