VERSEWORLD

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

नामVERSEWORLD

रैंकNo.959

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)4.36%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,999,991

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,999,788.128076

सर्कुलेशन रेट0.0999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.6287465638146135,2025-06-10

सबसे कम कीमत0.12798746444757364,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयNot just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.