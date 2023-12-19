VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

नामVC

रैंकNo.2208

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि283,447,353.12693083

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति958,408,800.8290445

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.22156860290310043,2023-12-19

सबसे कम कीमत0.003099392306539113,2025-09-10

पब्लिक ब्लॉकचेनVC

परिचयThe world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...