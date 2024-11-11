VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

नामVADER

रैंकNo.1207

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि996,739,513

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति996,739,513

सर्कुलेशन रेट0.9967%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.15849019150828353,2025-01-02

सबसे कम कीमत0.000060938884925464,2024-11-11

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

