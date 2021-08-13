UTK

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

नामUTK

रैंकNo.912

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.44%

बाज़ार में उपलब्ध राशि704,112,145

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति704,112,145

सर्कुलेशन रेट0.7041%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.49367726,2021-08-13

सबसे कम कीमत0.00543500526176,2020-03-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

