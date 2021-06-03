UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

नामUNO

रैंकNo.2675

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि111,566,779

अधिकतम आपूर्ति384,649,206

कुल आपूर्ति316,649,184

सर्कुलेशन रेट0.29%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.23343715,2021-06-03

सबसे कम कीमत0.002067445721327751,2025-07-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

