UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

नामUNFI

रैंकNo.1843

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)4.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,548,650.10357291

अधिकतम आपूर्ति10,000,000

कुल आपूर्ति9,548,651.10357291

सर्कुलेशन रेट0.9548%

जारी करने की तारीख2020-11-14 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर43.91306093,2021-03-01

सबसे कम कीमत0.1283238235175434,2025-07-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

