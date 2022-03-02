T

नामT

रैंकNo.265

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि10,132,205,877.32724

अधिकतम आपूर्ति11,155,000,000

कुल आपूर्ति11,155,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9083%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.22445049623222693,2022-03-02

सबसे कम कीमत0.011702827155227635,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयThreshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.