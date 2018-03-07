TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

नामTUSD

रैंकNo.121

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.81%

बाज़ार में उपलब्ध राशि494,515,083

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति494,515,083

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2018-03-07 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था1 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.364490032196045,2018-05-16

सबसे कम कीमत0.917876956195,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...