TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

नामTRU

रैंकNo.647

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.74%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,329,345,686.3459923

अधिकतम आपूर्ति1,450,000,000

कुल आपूर्ति1,344,195,694.2046723

सर्कुलेशन रेट0.9167%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.03732783,2021-08-12

सबसे कम कीमत0.02315175652400417,2025-07-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

