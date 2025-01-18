TRUMP

the official Trump memecoin

नामTRUMP

रैंकNo.58

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0004%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)184.93%

बाज़ार में उपलब्ध राशि199,999,274.088121

अधिकतम आपूर्ति999,999,993.45

कुल आपूर्ति999,999,300.995855

सर्कुलेशन रेट0.1999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर75.35181987642682,2025-01-19

सबसे कम कीमत1.208445100143142,2025-01-18

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयthe official Trump memecoin

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.