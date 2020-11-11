TRCL

Treecle is an Electric Vehicle (EV) and Plug-in Electric Vehicle (PHEV) market sale & management service with blockchain.

नामTRCL

रैंकNo.4395

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति996,547,634.738623

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर28.234353225361527,2021-11-26

सबसे कम कीमत0,2020-11-11

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयTreecle is an Electric Vehicle (EV) and Plug-in Electric Vehicle (PHEV) market sale & management service with blockchain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

