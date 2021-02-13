TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

नामTORN

रैंकNo.473

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.61%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,260,163.43109587

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति9,999,997.246815

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर437.41273213,2021-02-13

सबसे कम कीमत1.3085467209410526,2024-01-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

