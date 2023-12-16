TNK

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

नामTNK

रैंकNo.1235

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.59%

बाज़ार में उपलब्ध राशि21,000,000

अधिकतम आपूर्ति21,000,000

कुल आपूर्ति21,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.911982442698248,2023-12-16

सबसे कम कीमत0.002123294088625495,2024-04-14

पब्लिक ब्लॉकचेनBRC20

