Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

नामTJRM

रैंकNo.1595

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि644,954,915.7680709

अधिकतम आपूर्ति750,000,000

कुल आपूर्ति749,954,915.7680709

सर्कुलेशन रेट0.8599%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13684820134656278,2025-01-31

सबसे कम कीमत0.004888226997577656,2025-09-04

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

