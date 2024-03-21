THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

नामTHL

रैंकNo.1513

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि49,015,380

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति99,811,473

सर्कुलेशन रेट0.4901%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.165408301267496,2024-03-21

सबसे कम कीमत0.08367406534331058,2025-09-08

पब्लिक ब्लॉकचेनAPTOS

परिचयThala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.