The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

नाम

रैंकNo.675

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)7.44%

बाज़ार में उपलब्ध राशि110,915,914.30842716

अधिकतम आपूर्ति326,120,291

कुल आपूर्ति262,878,531.59474576

सर्कुलेशन रेट0.3401%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.10318040169636,2024-11-27

सबसे कम कीमत0.07220387483514598,2023-10-18

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

