Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

नामTET

रैंकNo.1262

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.52%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,894,654.51388423

अधिकतम आपूर्ति10,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9894%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर45.24342090893949,2024-01-07

सबसे कम कीमत0.34821281324983916,2025-07-04

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

