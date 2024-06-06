TAIKO

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

नामTAIKO

रैंकNo.451

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)9.92%

बाज़ार में उपलब्ध राशि183,468,302.1782093

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1834%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.272762030531162,2024-06-06

सबसे कम कीमत0.3438804476028733,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

