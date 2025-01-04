S

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

नामS

रैंकNo.89

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.77%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,880,000,000

अधिकतम आपूर्ति

कुल आपूर्ति3,222,625,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.0293171074857816,2025-01-04

सबसे कम कीमत0.2501575255620664,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSONIC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

