SXCH

solar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain.

नामSXCH

रैंकNo.2884

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,964,774.48372622

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति398,375,166.3100367

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.14560986586606303,2024-05-24

सबसे कम कीमत0.001556448812724696,2025-09-08

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयsolar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.