SUT

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

नामSUT

रैंकNo.935

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)275.14%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,024,492.29

अधिकतम आपूर्ति238,403,732

कुल आपूर्ति188,403,732

सर्कुलेशन रेट0.0084%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर14.781625772609802,2025-09-06

सबसे कम कीमत0.3344397049660654,2024-12-05

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

