SUPERDAPP

SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.

नामSUPERDAPP

रैंकNo.2338

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि266,034,273

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.266%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.05749644630347663,2024-10-02

सबसे कम कीमत0.001089520336050978,2025-04-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSYSROLLUX

परिचयSuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

