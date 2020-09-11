SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

नामSUN

रैंकNo.139

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,162,450,598.200584

अधिकतम आपूर्ति19,900,730,000

कुल आपूर्ति19,900,730,000

सर्कुलेशन रेट0.9629%

जारी करने की तारीख2020-09-11 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.05435516929972846,2021-10-20

सबसे कम कीमत0.0046319555547312,2022-11-14

पब्लिक ब्लॉकचेनTRX

