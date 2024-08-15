SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

नामSUNDOG

रैंकNo.700

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि997,420,606

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9974%

जारी करने की तारीख2024-08-15 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.37780649048689074,2024-09-27

सबसे कम कीमत0.027142132435398873,2025-02-03

पब्लिक ब्लॉकचेनTRX

परिचयSUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.