SUGAR

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

नामSUGAR

रैंकNo.2541

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि976,380,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9763%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.025404159231290562,2024-12-04

सबसे कम कीमत0.000425223944832759,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनTRX

परिचयSugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.