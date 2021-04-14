STRX

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

नामSTRX

रैंकNo.751

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि872,680,993.7630533

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति880,456,959.285762

सर्कुलेशन रेट0.8726%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.20890681411348228,2021-10-27

सबसे कम कीमत0.00110327,2021-04-14

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

