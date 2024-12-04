STNK

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

नामSTNK

रैंकNo.1436

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)6.50%

बाज़ार में उपलब्ध राशि579,846.61303635

अधिकतम आपूर्ति581,918.12

कुल आपूर्ति581,916.24482169

सर्कुलेशन रेट0.9964%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर374.5644393920932,2024-12-04

सबसे कम कीमत7.790914868573619,2025-09-01

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयStonks is a meme coin on the Solana chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...