Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

रैंकNo.481

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.27%

बाज़ार में उपलब्ध राशि526,089,066.466

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति526,089,066.466

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2016-03-24 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.574419975280762,2018-01-03

सबसे कम कीमत0.0691922977566719,2017-03-10

पब्लिक ब्लॉकचेनSTEEM

सोशल मीडिया

