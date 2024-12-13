STAGE

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

नामSTAGE

रैंकNo.3112

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1 543 128 482

अधिकतम आपूर्ति10 000 000 000

कुल आपूर्ति10 000 000 000

सर्कुलेशन रेट0.1543%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.004673122335820334,2024-12-13

सबसे कम कीमत0.000035709435257382,2025-08-30

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.