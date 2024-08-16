SRC

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

नामSRC

रैंकNo.8788

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,999,981.2

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.0625524851901877,2024-08-16

सबसे कम कीमत0.005706798574656465,2025-03-21

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयSafe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.