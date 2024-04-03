SPT

SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others.

नामSPT

रैंकNo.7312

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति98,600,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.27008574018862186,2024-04-03

सबसे कम कीमत0.00883870930302408,2025-08-20

पब्लिक ब्लॉकचेनSUI

क्षेत्र

सोशल मीडिया

