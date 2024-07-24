SPARKLET

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

नामSPARKLET

रैंकNo.1351

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.16%

बाज़ार में उपलब्ध राशि213,091,346.52

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.213%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1731580337853565,2024-07-24

सबसे कम कीमत0.011986767956417886,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयUpland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.