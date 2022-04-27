SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

नामSOVRN

रैंकNo.1891

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि171,143,679

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति896,771,567

सर्कुलेशन रेट0.1711%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.5286975331102572,2022-04-27

सबसे कम कीमत0.007552228162841145,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयSovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.