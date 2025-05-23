SOON

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

नामSOON

रैंकNo.362

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)22.68%

बाज़ार में उपलब्ध राशि288,659,314.36

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति972,566,058.57

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.9921232939656947,2025-05-23

सबसे कम कीमत0.12971721425538466,2025-07-05

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

