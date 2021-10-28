SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

नामSOLO

रैंकNo.325

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.09%

बाज़ार में उपलब्ध राशि398,776,003.1814808

अधिकतम आपूर्ति400,000,000

कुल आपूर्ति398,776,003.1814808

सर्कुलेशन रेट0.9969%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर6.625920367871951,2021-12-02

सबसे कम कीमत0.05447753618601995,2021-10-28

पब्लिक ब्लॉकचेनXRP

