SKL

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

नामSKL

रैंकNo.260

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.45%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,960,602,671

अधिकतम आपूर्ति7,000,000,000

कुल आपूर्ति6,210,750,000

सर्कुलेशन रेट0.8515%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.22448799,2021-03-12

सबसे कम कीमत0.015915412070436754,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

