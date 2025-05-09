SHM

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

नामSHM

रैंकNo.2080

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.97%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,383,158

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति249,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.37077700604365577,2025-05-09

सबसे कम कीमत0.05957881746453046,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनSHARDEUM

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

