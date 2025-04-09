SHIFU

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

नामSHIFU

रैंकNo.8686

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1516.7577502866668,2025-04-25

सबसे कम कीमत0.000006932320616391,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

