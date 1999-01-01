SFL

Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain.

नामSFL

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

