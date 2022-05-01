SER

Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

नामSER

रैंकNo.7000

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.4702259895066978,2022-05-01

सबसे कम कीमत0.000500011563513939,2023-09-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयSecretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.