SEILOR

Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.

नामSEILOR

रैंकNo.4887

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1700643999189226,2024-01-04

सबसे कम कीमत0.000539615840979843,2025-09-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयKryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

