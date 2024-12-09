SDM

Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network.

नामSDM

रैंकNo.2267

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि291,315,321.6015844

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.2913%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.24614156213396182,2024-12-09

सबसे कम कीमत0.00259660178348211,2025-09-02

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

