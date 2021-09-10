SBR

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

नामSBR

रैंकNo.4356

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति98,111,672

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.12106192,2021-09-10

सबसे कम कीमत0.000218387419212127,2023-06-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

