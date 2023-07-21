SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

नामSALD

रैंकNo.3449

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि75,610,748.656114

अधिकतम आपूर्ति1,680,000,000

कुल आपूर्ति1,677,951,825

सर्कुलेशन रेट0.045%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13815570559717522,2023-07-21

सबसे कम कीमत0.000008449793257653,2025-07-25

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

