RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

नामRVN

रैंकNo.231

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.08%

बाज़ार में उपलब्ध राशि15,568,166,923.47193

अधिकतम आपूर्ति21,000,000,000

कुल आपूर्ति15,568,166,923.47193

सर्कुलेशन रेट0.7413%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.026499 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.28542094,2021-02-20

सबसे कम कीमत0.00879405250642,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनRVN

