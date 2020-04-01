RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

नामRUNE

रैंकNo.133

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)14.89%

बाज़ार में उपलब्ध राशि351,339,455

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति425,403,231

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2020-04-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.038 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर21.26140054,2021-05-19

सबसे कम कीमत0.00793864363964,2019-09-27

पब्लिक ब्लॉकचेनRUNE

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.