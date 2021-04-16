RSR

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

नामRSR

रैंकNo.127

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि59,676,150,306

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.5967%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.11894605,2021-04-16

सबसे कम कीमत0.0012473332974,2020-03-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

