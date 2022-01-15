ROSE

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

नामROSE

रैंकNo.234

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.55%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,409,366,509

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5963579420049011,2022-01-15

सबसे कम कीमत0.019431918889546658,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनROSE

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.