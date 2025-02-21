RIZ

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

नामRIZ

रैंकNo.1801

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,150,957,788

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति5,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.03380782920700334,2025-02-21

सबसे कम कीमत0.00101630910367032,2025-03-10

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयRivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.